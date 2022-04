Violento scontro sulla Bisceglie-Andria, ferito in maniera seria 82enne biscegliese

Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 14 aprile, a Bisceglie sulla SP 13 che collega le città di Bisceglie e Andria.

Il fatto è accaduto alle ore 12 circa in territorio cittadino ed ha visto protagonisti una Fiat Doblò guidata da un 36enne di Roma che procedeva da Andria in direzione Bisceglie, mentre nel senso opposto procedeva una Opel Astra guidata da un biscegliese di 82 anni.

Ancora da ricostruire con esattezza le cause che hanno portato al violento impatto tra i due mezzi. Ad avere la peggio è stato però l’82enne biscegliese, immediatamente soccorso da un’ambulanza in servizio 118 di Bisceglie, presentava una vistosa ferita al capo. Dopo alcuni minuti necessari per estrarlo dal mezzo, all’uomo è stato constatato ad un primo controllo un importante trauma cranico ed una lezione alla colonna vertebrale. L’ambulanza ha portato l’uomo di Bisceglie, cosciente, all’Ospedale Bonomo di Andria. Grande spavento invece per il 36enne alla guida del Doblò.

Sul posto sono prontamente intervenute tre pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie che hanno avuto il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente ed al tempo stesso coordinare la viabilità che ha portato a lunghe code. Gli agenti hanno inoltre messo i due mezzi in fermo cautelativo.