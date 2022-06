Violenta rissa in una stazione di servizio a Bisceglie, Carabinieri fermano cinque persone

Una violenta rissa si sarebbe scatenata nella tarda serata di oggi nella zona sud di Bisceglie nei pressi di una stazione di servizio.

Il fatto è accaduto alle ore 22.30 circa nella piazzola di un distributore di benzina tra via Vittorio Veneto e via Cadorna. Secondo le prime sommarie ricostruzioni ci sarebbe stato un diverbio tra cittadini dell’est Europa, rumeni e moldavi, degenerata in una violenta rissa.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, oltre ad una ambulanza del SerMolfetta per prestare le cure ai feriti nella colluttazione.

Cinque le persone fermate dalle forze dell’ordine e trasportate nella Caserma di Bisceglie.