Via Panunzio e Corso Umberto senza energia elettrica per oltre 8 ore. Testimonianze dei lettori

Dopo il blackout di venerdì scorso, 21 luglio, per circa quattro ore, via Mauro Panunzio, Corso Umberto I e strade adiacenti, parliamo del quartiere Seminario, anche ieri, 25 luglio, la zona è stata interessata da una interruzione di energia elettrica che è intercorsa dalle 14:30 alle 22:00.

Un lasso di troppo decisamente insostenibile sia per abitazioni civili sia per attività commerciali “che oggi contano i danni” come riferiscono alcuni titolari di attività commerciali di via Panunzio e Corso Umberto I.

Nei giorni scorsi abbiamo già raccontato di interruzioni di energia elettrica anche in altri quartieri della città come san Lorenzo dove si sono registrati anche diversi interventi dei Vigili del Fuoco per ascensori bloccati proprio nel corso dei blackout.

Nella giornata di ieri alcuni lettori ci hanno segnalato l’interruzione di energia elettrica anche in alcuni edifici di via Ricasoli, via degli artigiani, via Fragata, via Pio X.

“Alcuni addebitano queste interruzioni a sovraccarichi, altri a guasti alle linee elettriche”, ci riferiscono i commercianti della zona dopo un confronto con gli addetti ai lavori. Ci si augura che, con il calare, seppur minimo delle temperature, si possa tornare presto alla quotidiana normalità.