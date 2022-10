Spaccio stupefacenti, ventiduenne arrestato a Bisceglie nel centro storico

Negli scorsi giorni, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti compiuta da parte dei Carabinieri di Bisceglie, nel centro storico della città i militari hanno tratto in arresto C.H., 22enne albanese, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella circostanza i militari, transitando nella zona del centro storico, hanno notato un soggetto noto all’ufficio con precedenti specifici, uscire di corsa dall’abitazione del predetto ragazzo albanese. Prontamente controllato è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente credibilmente acquistate poco prima proprio in quel luogo.

Gli operanti, quindi, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di C.H. rinvenendo 8 dosi di cocaina pari a 6 grammi e 3 buste in plastica contenenti complessivi 43 grammi di marijuana, oltre a materiale idoneo per confezionare la sostanza stupefacente in dosi e la somma contante di euro 795, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’ipotizzata attività illecita.

Per tali motivi il 22enne è stato condotto presso la locale caserma Carabinieri e la sostanza posta sotto sequestro, così come il materiale per il confezionamento e la somma di denaro. Conclusi gli accertamenti di rito, il giovane è stato dichiarato in stato arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha disposto nei confronti del 22enne, che dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bisceglie.