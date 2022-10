Scontro tra due auto sulla SP 86, biscegliese trasportato in ospedale in codice rosso

Un uomo di Bisceglie è rimasto ferito questa mattina sulla SP 86 che collega Bisceglie e Ruvo, a seguito di un incidente tra due auto.

L’impatto è avvenuto alle ore 11.30 quando con la BMW guidata da un 62enne di Bisceglie ha impattato contro una Lancia Musa che procedeva nel senso di marcia opposto, guidata da un uomo. Nello scontro entrambe le persone coinvolte sono rimaste ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia Bisceglie in servizio 118 che ha trasportato il biscegliese in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Il guidatore della Lancia Musa è stato trasportato, sempre in codice rosso, da una ambulanza del 118 di Terlizzi al Policlinico di Bari.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della tenenza locale ed i Vigili del Fuoco.