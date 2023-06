Scontro tra due auto in via Vecchia Corato, un ferito trasportato in Pronto Soccorso

Un incidente tra due mezzi è avvenuto questa sera in via Vecchia Corato nel quartiere sant’Andrea a Bisceglie. L’impatto, avvenuto attorno alle ore 20.15, ha coinvolto una Fiat Punto guidata da una donna di 49 anni di Bisceglie, che procedeva in direzione centro cittadino, ed una Lancia guidata da un 59enne di Bisceglie che procedeva nel senso di marcia opposto. Nello scontro ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della Lancia che, soccorso da una ambulanza, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Bisceglie. Su posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire la dinamica dell’incidente e veicolare il traffico che è venuto a crearsi.