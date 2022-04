Rubano auto sotto gli occhi del proprietario: incredibile furto a Bisceglie / VIDEO

Un furto d’auto avvenuto davanti agli occhi increduli del proprietario del veicolo. Le immagini di un circuito di videosorveglianza installato nei pressi di una farmacia biscegliese in via Cala dell’Arciprete testimoniano l’incredibile: la coppia di ladri agisce tranquillamente in pieno giorno, fino a quando il il proprietario della vettura si accorge del tentativo di furto.

Al suo intervento però, i malviventi non esitano a proseguire nella loro azione, tirano dritto e, salendo su un marciapiede con la vettura, riescono a fuggire.

Sono attualmente in corso le indagini per individuare i due ladri.