Ruba in villa a Bisceglie e aggredisce figlio proprietario: arrestato uomo

Rapina impropria. Per questo motivo, nei giorni scorsi è stato tratto in arresto – in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica del luogo – un 57enne di Terlizzi con precedenti specifici, ritenuto responsabile di aver commesso il grave reato il 24 ottobre 2022, ai danni di un giovane residente della cittadina della BAT.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini compiute dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, l’uomo, dopo aver perpetrato un furto all’interno di un’abitazione asportando alcune migliaia di euro in contanti, vari monili in oro e dispositivi elettronici, si èimbattuto nel figlio del proprietario dell’immobile che stava per rincasare. Messosi all’inseguimento, il giovane è stato minacciato con un grosso cacciavite dall’autore del furto il quale riusciva a guadagnarsi la fuga.

Il provvedimento cautelare, che ha comportato la restrizione presso la casa circondariale di Trani del 57enne, scaturisce dall’indagine condotta dai militari della locale Tenenza Carabinieri, anche tramite l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali e riconoscimenti fotografici.

È importante sottolineare che il procedimento penale nei confronti dell’indagato è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.