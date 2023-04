Ragazza biscegliese investita da autobus di linea

Un ragazza di 14 anni è stata investita nella mattinata di oggi, 18 aprile, da un autobus di linea della STP.

Il fatto è accaduto alle ore 7.30 circa quando la 14enne biscegliese è stata investita dall’autobus pochi metri dopo l’incrocio che collega via Bovio con via della Libertà e via Di Vittorio.

La ragazza è stata prontamente soccorsa dallo stesso autista, prima dell’intervento di un’ambulanza in servizio 118 che l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che nelle prossime ore ascolteranno la testimonianza della giovane biscegliese che ha ricevuto una prognosi di alcuni giorni.