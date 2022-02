Polizia di Stato: un arresto nella stazione ferroviaria di Bisceglie, controlli ad oltre 300 ragazzi

Nella serata di sabato 12 febbraio gli agenti della Polizia Ferroviaria del Reparto Operativo di Bari Centrale hanno effettuato controlli a tappeto nelle stazioni F.S. di Trani e Bisceglie, per la presenza di gruppi di giovani che, in particolar modo nel fine settimana, si spostano per la “movida” tra le due città.

Nel corso dell’attività sono stati identificati oltre 300 ragazzi, mentre nella stazione di Bisceglie è stato tratto in arresto un diciannovenne, trovato in possesso di sostanza stupefacente (marijuana). Inoltre, nella giornata di ieri, sono stati intensificate le misure di vigilanza e controllo sul territorio ad opera della Polizia di Stato, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Bari “Puglia Centrale”.

Le attività di accertamento sono state compiute prevalentemente nel centro cittadino; il bilancio è di 4 posti di controllo effettuati, 45 mezzi sottoposti a controllo, 85 persone identificate di cui 13 con precedenti di Polizia.I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.