Mareggiata danneggia scalinata d’accesso alla spiaggia “La Grotta”

La mareggiate di questi giorni hanno creato problemi ad un tratto del litorale biscegliese provocando la rottura della parte finale della scalinata per permette l’accesso alla spiaggia denominata “La Grotta”.

Il pericolo è stato segnalato da alcuni passanti alla nostra redazione che prontamente ha contattato l’Ufficio Tecnico del Comune di Bisceglie.

I responsabili dell’Ufficio hanno riferito che si sono attivati per chiudere il varco con una transenna e provvedere ad un sopralluogo in modo tale da intervenire per rimettere in sicurezza la scalinata.