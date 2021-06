Lions Basket: tentato furto al furgone del club, numerosi i danni

Un brutto risveglio ha caratterizzato la mattinata odierna in casa Lions Basket Bisceglie. Nel corso della notte ignoti hanno tentato di rubare il furgone del club.

Il furto non è stato completato, tanti però i danni recati al mezzo da parte dei malviventi che hanno tentato di portare via il mezzo.

“La società nerazzurra – si legge nella nota – condanna l’inqualificabile azione verso la quale esprime sdegno totale, rimarcando come si sia cercato di rubare un veicolo acquistato con sacrifici e utilizzato in particolare per gli spostamenti e le trasferte degli atleti del settore giovanile, il che costituisce, a opinione della dirigenza, una vera e propria aggravante. Non saranno certo episodi deplorevoli di questo tipo a scalfire la passione, l’entusiasmo e la determinazione che caratterizzano l’attività dei Lions Bisceglie”.