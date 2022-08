Incidente sulla Bisceglie-Ruvo, tre i feriti, due in codice rosso

Un violento scontro tra due auto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 2 agosto, con un computo di ben 3 feriti.

L’impatto è avvenuto nei pressi di una curva sulla strada provinciale 86 che collega Bisceglie e Ruvo. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due auto: una con a bordo una famiglia di Ruvo composta da quattro persone, mentre nell’altra auto viaggiava un uomo di Bisceglie.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118. Il padre e la madre, feriti gravemente, sono stati trasportati in codice rosso al “Di Venere” di Bari e al “Bonomo” di Andria; dove sono stati anche accompagnati i due ragazzi per accertamenti. Ferito l’uomo di Bisceglie, trasportato sempre ad Andria. Sul posto la Polizia locale di Ruvo di Puglia per i rilievi del caso.