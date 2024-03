Incidente su rotatoria in via Imbriani: un ferito in ospedale

Un sinistro stradale si è verificato alle ore 16 di oggi, venerdì 8 marzo, all’altezza della rotatoria di via Imbriani, Carrara San Francesco e Carrara Di Ceglie. Due i veicoli coinvolti nell’impatto, forse causato, stando alle prime ricostruzioni, da una mancata precedenza allo stop. Una delle due vetture, una Focus guidata da un molfettese, procedeva da Molfetta in direzione centro cittadino. L’altra auto, condotta da un biscegliese, al momento dell’impatto si era invece appena immessa sulla rotatoria provenendo dalla zona 167. Il bilancio dell’incidente è di un ferito, trasportato all’Ospedale di Molfetta per accertamenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale.