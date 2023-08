Incendio nel quartiere Sant’Agostino, a fuoco un appartamento

Un incendio si è verificato questa mattina, 21 agosto, a Bisceglie in Vico I La Cappella nel quartiere Sant’Agostino.

Alle ore 8.40 circa a prender fuoco è stato un appartamento sito al piano terra del civico 3 che ha destato subito grande preoccupazione ai residenti della zona. Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie e i Vigili del Fuoco di Molfetta che hanno prontamente sedato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Un probabile incidente domestico la causa dell’incendio nell’appartamento in cui viveva un nucleo famigliare composto da quattro persone: un uomo, una donna e due bambini. Stanze in gran parte distrutte dal fuoco, ma per fortuna nessun ferito.