Incendio in un appartamento in via San Martino

Alle 13 di oggi, 27 febbraio, si è verificato un incendio in un appartamento del terzo piano del civico 55 di via san Martino a Bisceglie. A dare l’allarme un vicino di casa il quale ha notato le fiamme fuoriuscire dall’appartamento. Sono prontamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Molfetta e la Polizia Locale per garantire la regolare circolarità del traffico nella zona interessata. Sul posto, a scopo precauzionale, anche un’ambulanza del Ser Molfetta. Nessuno era presente in casa al momento dell’origine dell’incendio. I proprietari sono stati allertati dai vicini. All’origine dell’incendio parrebbe esserci stato un corto ai danni della caldaia.