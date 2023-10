Danneggia auto e sede Scout, 21enne biscegliese fermato dai Carabinieri e arrestato

Momenti di tensione si sono vissuti nella serata di domenica 15 ottobre in via Vecchia Corato nel quartiere sant’Andrea a Bisceglie.

Secondo le ricostruzioni effettuate, alle ore 21:00 circa un 21enne biscegliese, agli arresti domiciliari, si è reso protagonista del danneggiamento di tre automobili parcheggiate in via Vecchia Corato a pochi metri dallo svincolo con via Nicola Consiglio. Le gesta inconsulte del ragazzo hanno portato alcuni cittadini ad allertare le Forze dell’ordine con i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie prontamente giunti sul posto.

Il 21enne, alla vista dei militari, ha cercato rifugio scavalcando un muretto e introducendosi nella sede del Gruppo Scout di Bisceglie. I Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per permettere di entrare nella struttura, si sono ritrovati sotto un fitto lancio di oggetti vari da parte dell’uomo che aveva messo a soqquadro la zona esterna della sede degli scout. I Carabinieri sono intervenuti bloccando il ragazzo che successivamente è stato arrestato e tradotto nel carcere di Trani.