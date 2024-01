Biscegliese disperso in mare, avviate le ricerche dalle Forze dell’ordine

Un uomo di Bisceglie risulta disperso da alcune ore facendo partire la macchina organizzativa per le ricerche.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 70enne uscito in mare con la sua piccola barca nella mattinata di giovedì scorso, 18 gennaio, non facendo più ritorno a casa.

Le Guardia Costiera ha avviato le ricerche assieme ai Vigili del fuoco del Comando Provinciale VVF Bat per perlustrare in maniera congiunta tutto il litorale. Probabile anche l’intervento di un elicottero per visionare la zona da una prospettiva diversa.