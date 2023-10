Automobile a fuoco in piena notte in via Trento

L’incendio di un’automobile si è verificato nella notte nel centro cittadino a pochi passi dal Palazzo San Domenico a Bisceglie. Il fatto è avvenuto alle ore 1:30 circa di questa notte, domenica 8 ottobre, quando una a prendere fuoco in via Trento è stata una Lancia Musa. I residenti della zona hanno allertato i Vigili del Fuoco che giunti sul posto hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e far partire le indagini.

Tagged bisceglie

incendio