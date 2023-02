Auto prende fuoco nella notte nel quartiere San Pietro

Un automezzo ha preso fuoco questa notte, venerdì 24 febbraio, nel quartiere San Pietro di Bisceglie.

L’episodio si è verificato alle ore 3.15 circa quando un Fiat Doblò, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco in via Galileo Galilei all’altezza del civico 3. Immediatamente i residenti hanno allertato i Carabinieri e poco dopo sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme che propagandosi hanno danneggiato lo stabile prospicente.

Le fiamme fortunatamente non hanno coinvolto altri mezzi, vista l’immediatezza nel procedere con gli spostamenti.