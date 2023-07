Auto in transito in via San Martino prende fuoco, sul posto Vigili del Fuoco

Attimi concitati questa sera in via San Martino con un’automobile che ha preso fuoco mentre transitava nei pressi della zona mercatale. Il fatto è accaduto alle ore 19.15 quando una Fiat Punto ha preso fuoco mentre percorreva via San Martino in direzione Molfetta. L’uomo alla guida del mezzo, accortosi delle fiamme che fuoriuscivano dal cofano, ha immediatamente abbandonato la vettura per mettersi al sicuro. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie per chiudere la zona al passaggio di altri mezzi, subito dopo sono giunti del Vigili del Fuoco di Barletta per sedare le fiamme.

Tagged auto

bisceglie

incendio