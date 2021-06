A fuoco stamattina terreno in via Vecchia Corato

Un terreno nei pressi di via San Mercuro nel quartiere Sant’Andrea è andato a fuoco questa mattina a Bisceglie.

L’incendio si è sviluppato alle ore 9.30 circa, all’altezza dell’incrocio tra via San Mercuro e Strada del Carro. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale cittadina per verificare la natura dell’incendio e mettere in sicurezza la zona in attesa che i Vigili del Fuoco terminino il loro lavoro.