A fuoco in serata terreno nel quartiere Sant’Andrea

Comincia il periodo estivo e con esso inevitabilmente le prime avvisaglie di roghi a sterpaglie nel territorio cittadino, come avvenuto nel serata di oggi.

La segnalazione alla Polizia Locale è giunta alle ore 21.30 circa con le fiamme che si sono propagate in via Santa Chiara d’Assisi, nel quartiere Sant’Andrea. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Molfetta che si sono immediatamente adoperati per sedare le fiamme e riportare in sicurezza nella zona. Presente una pattuglia della Polizia Locale per verificare assieme ai Vigili del Fuoco, la natura dell’incendio.