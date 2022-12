Vigili del Fuoco, pubblicato il report delle attività svolte nel 2022 nella Bat

Lo scorso 5 dicembre 2022 si è celebrata la Festività di S. Barbara Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Capitanerie di Porto. La festività, sempre molto importante sotto il profilo dei valori oggetto di celebrazione, è stata vissuta anche quest’anno all ’insegna della sobrietà, così come richiesto dalle condizioni finanziarie che interessano il Paese (LEGGI QUI).

La ricorrenza di S. Barbara è un’occasione per effettuare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno e quindi per fornire un rendiconto alla collettività di ciò che è stato l’impegno svolto dai Vigili del Fuoco della Provincia di Barletta Andria Trani.

Nell’ultimo anno l’attività di soccorso tecnico urgente ha riguardato circa n°3116 interventi effettuati dalle squadre operative dei Vigili del Fuoco con una evidente prevalenza degli interventi per incendi vegetazione sviluppatisi nel periodo estivo caratterizzato da una miriade di incendi di bosco che hanno martoriato il territorio pugliese. Nello specifico:

n°1650 circa si sono resi necessari per incendio/esplosione;

n°328 circa per soccorsi e salvataggi di persone;

n°101 circa per crolli/verifiche statiche;

n°81 circa per incidenti stradali;

n°43 circa per danni d’acqua;

n°14 circa per recuperi;

n°5 circa per emergenze nei porti;

n°894 circa per richieste di soccorso non classificabili in una categoria specifica.

La statistica evidenzia un trend di crescita, considerato che nel 2021 sono stati effettuati un totale di n°2581 interventi di soccorso tecnico urgente.

Per quanto attiene alla importantissima azione istituzionale di prevenzione, la stessa ha riguardato una serie di atti svolti sia per quanto attiene l’evasione di specifiche istanze ricevute, che per una azione di controllo mirata a ricondurre entro i canoni di legge le attività esistenti ed in esercizio. Sono state trattati ed evasi circa n°868 procedimenti amministrativi afferenti il DPR 151/2011 tra pareri, rinnovi, Scia, volture, accesso agli atti, ecc.