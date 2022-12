Bisceglie festeggia Santa Barbara, Angarano: “Grazie a chi lavora per sicurezza e legalità in mare e sulla costa”

In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara, Patrona della Marina Militare, ieri cerimonia nei pressi del monumento dedicati ai marinai a Bisceglie.

“Con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e le associazioni combattentistiche e d’arma, autorità civili, religiose e militari, i Comandanti delle Capitanerie di Porto di Barletta e Bisceglie, rispettivamente il Capitano di Fregata (CP) Daniele Salvatore Governale e il Luogotenente Crescenzo Ciccolella, abbiamo onorato questa ricorrenza”. Ha dichiarato il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Un’occasione per rivolgere il nostro ringraziamento a chi ogni giorno lavora con passione e dedizione per la sicurezza e la legalità in mare e sulla costa. E l’opportunità – prosegue – sempre molto sentita e partecipata, per onorare la memoria di chi ha sacrificato anche il bene più prezioso, quello della vita, per questi valori, per la libertà e la democrazia, a maggior ragione oggi che con grande nostro disappunto continuano le ostilità in Ucraina e in altre parti del mondo”.

“Il nostro augurio alla Marina Militare e a tutti i marinai che solcano il nostro mare. Auguri anche al Corpo dei Vigili del Fuoco – conclude Angarano – che pure ha in Santa Barbara la sua Patrona”.