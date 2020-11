Via La Spiaggia, sospensione temporanea zona pedonale per favorire vendita con asporto

“A decorrere dalla data del 21.11.2020 sino alla data del 03.12.2020 per la fascia oraria compresa dalle ore 19,00 alle ore 22,00 è sospesa in via temporanea l’operatività della Zona Pedonale Urbana in via La Spiaggia“, questo è quanto si legge nell’ordinanza sindacale n. 177/2020.

A richiedere tale provvedimento sono stati i titolari dei locali presenti lungo la via impegnati in questo periodo nella esclusiva attività di vendita con asporto all’utenza. Dunque, per agevolare la clientela, è stata richiesta e ottenuta tale ordinanza.

Tale decisione viene presa “con riserva di valutare ulteriori proroghe in linea con le prescrizioni delle ulteriori determinazioni che saranno assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri”, come si legge nel documento.