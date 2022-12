Vendite natalizie ed eventi in centro, la voce dei commercianti: “Pienamente soddisfatti”

Emerge moderata soddisfazione da parte dei commercianti aderenti a Confcommercio Bisceglie per ciò che concerne le vendite prenatalizie e, dunque, l’andamento degli acquisti in questi ultimi giorni di rincorsa all’ultimo regalo per gli altri o per sé stessi.

La campagna nazionale di Confcommercio “Compro sotto casa perché mi sento a casa”, che invita i cittadini a effettuare i personali acquisti nei negozi della propria città per incentivare il commercio di prossimità, ha funzionato e ha prodotto risultati molto interessanti a detta dei titolari delle attività: “Una campagna che abbiamo fortemente sostenuto, che da sempre sosteniamo – afferma il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – Acquistare in un negozio della propria città, del proprio quartiere, delle vie del centro e delle periferie del proprio paese non ha eguali: un suggerimento, un consiglio, guardare negli occhi chi vende e chi intende comprare ha una umanità che non esiste in altri contesti, soprattutto digitali”, sottolinea Carriera.

“Ha funzionato e continua a funzionare perché, nel caso del nostro territorio cittadino, i commercianti biscegliesi esprimono pareri positivi sulle vendite dicembrine e natalizie e non possiamo che esserne soddisfatti. Certo ci sono da migliorare ancora aspetti legati alla viabilità e al parcheggio soprattutto nelle giornate in cui vengono organizzati eventi per le vie del centro. Stigmatizziamo, invece, iniziative mediatiche che hanno finalità prettamente propagandistica ed elettorali: non è con semplici proclami che si può uscire definitivamente dalla crisi. Il discorso è più ampio e articolato“, evidenzia Carriera.

“Siamo soddisfattissimi, davvero soddisfatti di come stanno andando le vendite. Ci aspettavamo di peggio e invece siamo stati piacevolmente smentiti”, dichiara Sergio Tritto (Casabella).

“Relativamente a dicembre abbiamo lavorato molto bene soprattutto la prima decina di giorni, poi abbiamo riscontrato una flessione, ma in linea di massima ci ritroviamo con i numeri dello scorso anno. Abbiamo, però, ancora davanti a noi la settimana tra Natale e Capodanno che nel 2021 ci sorprese moltissimo in termini di vendite”, racconta Vincenzo Dell’Olio (Ottica PrimaVisione).

“Gli acquisti stanno andando discretamente meglio rispetto alle previsioni di novembre. Naturalmente i rincari si sono fatti sentire, ma tutto sommato non possiamo lamentarci. Ringraziamo l’amministrazione e la Confcommercio per gli eventi che hanno organizzato e stanno organizzando per ravvivare la città. Attendiamo anche l’ultima settimana dell’anno che prevediamo sarà positiva”, spiega Pietro Acquaviva (Pink Pool).

“Si è creato un clima piacevole con le iniziative natalizie e con le due giornate di shopping serale. Un clima che ha garantito movimento e soddisfazione. Grazie alla Confcommercio per queste belle idee”, sostiene Enzo Rubini (Rubini Abbigliamento).

“Le diverse attività pensate in questi giorni di avvicinamento alle festività hanno risvegliato l’atmosfera natalizia nel centro cittadino facendoci lavorare più del solito soprattutto nei giorni festivi dopo due anni di chiusure”, mette in evidenza Isabella Di Molfetta (Prestige).

“Il nostro feedback non può che essere positivo, aldilà dei risultati personali, abbiamo visto una città bella, viva, con un’atmosfera natalizia sentita. Grazie a Confcommercio per tutte le attività che ha concesso alla città”, afferma Antonio Di Tullio (Bon Ton).

“C’è stato un cenno di ripresa in questo periodo natalizio. Non solo: abbiamo riscontrato sia un incremento di acquisti da parte di nostri concittadini che, evidentemente, quest’anno non hanno sentito l’esigenza fuori città o on line, sia da parte di acquirenti provenienti da fuori città forse attratti dai numerosi eventi che hanno animato Bisceglie in queste settimane”, dichiara Salvatore Ivano Valente (Carpe diem).