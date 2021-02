Vaccinati operatori Poliambulatorio Il buon Samaritano e Consultorio Epass

Gli operatori del Poliambulatorio Il buon Samaritano e del Consultorio familiare di Epass hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid.

Nelle mattinate di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio l’equipe della ASL Bt guidata dal dott. Riccardo Matera ha somministrato il vaccino Pfizer a 78 volontari della struttura sociosanitaria.

“Una tappa importante per Epass. Con la vaccinazione dei volontari del Poliambulatorio e del Consultorio rendiamo la struttura ancora più sicura. L’emergenza Covid ha purtroppo ridotto nel 2020 il nostro servizio, con il vaccino siamo certi di poter continuare a erogare visite mediche specialistiche gratuite e supporto psicologico alle tantissime persone che ogni giorno si rivolgono a noi”, spiega il presidente di Epass Luigi De Pinto.

“Ci teniamo a ringraziare – continua De Pinto – il direttore della Asl Bt Alessandro Delle Donne, il dott. Matera e tutto il suo staff di medici e infermieri per aver accolto prontamente la richiesta di vaccinazione per i nostri operatori e per la professionalità dimostrata nella somministrazione dei vaccini”.

Il Poliambulatorio Il buon Samaritano e il Consultorio familiare di Epass rappresentano un presidio sociosanitario importante nel cuore della città di Bisceglie. Le oltre 4mila visite mediche specialistiche erogate gratuitamente negli ultimi due anni parlano da sole. “E crediamo che i numeri siano destinati ad aumentare – conclude il presidente di Epass – Il Covid ha reso più povere tante famiglie italiane ed è cresciuto il numero di chi è costretto a rinunciare alle cure per motivi economici e sociali. Noi non possiamo permettere che questo accada, a nessuno deve essere negato il diritto alla salute”.