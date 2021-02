Universo Salute Bisceglie, a rischio stipendi di gennaio per oltre 800 dipendenti

“E’ concreto il rischio del mancato pagamento dello stipendio di gennaio per gli oltre 800 dipendenti della sede di Bisceglie di Opera Don Uva – Universo Salute“, a dichiararlo è Paolo Telesforo, Amministratore Delegato, mettendo in luce la sua preoccupazione in merito alla questione.

“Purtroppo”, spiega Telesforo, “ci troviamo al cospetto di una interpretazione personale di un dirigente della Asl Bat, non avvalorata dal Direttore Generale Alessandro delle Donne, per cui non verrebbero riconosciute le prestazioni effettivamente erogate dalla nostra struttura nel periodo novembre-dicembre da parte della Asl Bat”.

Telesforo conferma di schierarsi dalla parte dei lavoratori per il riconoscimento di quanto dovuto: “E’ ovvio che in un simile contesto e a queste condizioni mi vedo costretto fin da ora a dare la mia disponibilità affinché la Asl Bat si faccia carico direttamente della gestione dell’intera struttura dell’Opera Don Uva di Bisceglie”, conclude l’Ad.