Unesco Bisceglie, passeggiata in barca a vela alle Grotte di Ripalta e a Cala Pantano

Il Club per l’Unesco di Bisceglie e il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie hanno organizzato per mercoledì 7 giugno in collaborazione con Sigea Sezione Puglia, Circolo della Vela e Bisceglie Approdi, sotto l’Egida della Sede italiana in Venezia del Consiglio d’Europa e il Patrocinio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, una Passeggiata Patrimoniale in Barca a Vela alle Grotte di Ripalta e Cala Pantano.

La manifestazione che si terrà in mattinata (8:30-13), prevede delle lezioni della durata ognuna di un’ora da tenersi sul Porto Turistico: Lezione su elementi geomorfologici della costa e cartografia a cura del Presidente della SIGEA Puglia, geologo Vincenzo Iurilli; Lezione di SUP (stand up paddle – in piedi su una tavola in acqua, ci si sposta utilizzando una pagaia). ;Lezioni sulla lettura di carte nautiche, sui nodi marinari più importanti, sulla riparazione delle reti da pesca, sulla storia dei lavori marinari oggi poco conosciuti, a cura del Presidente Circolo della Vela, P.I. Pietro Di Liddo e di Soci Interventi del Vice Presidente Cup di Bisceglie – ins. Agata angelico e del Presidente Bisceglie Approdi – ing. Nicola Rutigliano.

Le grotte nell’area di Ripalta, a sud di Bisceglie, sono censite dalla Regione Puglia. In particolare nell’area è possibile osservare le forme prodotte dall’interferenza tra la geomorfologia locale e le dinamiche indotte dalle variazioni del livello marino, tanto nel passato quanto nel presente (e nel futuro prossimo). La salvaguardia del sito inoltre ha ricadute positive sulla biodiversità di un’area anche più estesa del sito stesso (vicino “pantano” e lama), come anche sulla possibilità di innescare modalità di fruizione a basso impatto sull’ambiente e sul paesaggio, sia via terra che via mare.

Obiettivo principale della “Passeggiata Patrimoniale” programmata, quello di favorire una riflessione sul futuro del nostro territorio e far comprendere, agli studenti delle Classi 4° 4AL 4BL 4C 4D, accompagnati dai Docenti – prof. Luigi Corcella, Emanuela de Gennaro, Rosanna de Gennaro, Eliana de Nichilo, Anna Di Pinto, Michele Lucivero, Luca Ricchiuti, Laura Romanelli, l’importanza delle Scienze del Mare e delle dinamiche costiere per l’intero Pianeta, nonché gli obiettivi delle azioni intraprese dal network il “Decennio del Mare” (cfr. https://decenniodelmare.it/la-rotta-del-decennio-del-mare/) per progettare soluzioni concrete in grado di migliorare e rafforzare la gestione e la salute delle acque marine e degli oceani.

Il Decennio del Mare ha lo scopo di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, con particolare attenzione all’Obiettivo n.14 “Vita sott’acqua”, facilitando un cambio di paradigma nella progettazione e nella divulgazione di conoscenze in ambito marino per fornire soluzioni innovative.