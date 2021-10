“Tutti in Bici per End Polio Now”, l’iniziativa di Rotary e Biciliae

Domenica 24 ottobre, in occasione della giornata mondiale per la lotta contro la poliomielite, il Rotary Club Bisceglie, presieduto da Massimo Cassanelli, insieme a Rotaract e Interact, in collaborazione con Biciliae Fiab, organizza “Tutti in Bici per End Polio Now”, passeggiata in bicicletta per le vie della città e il lungomare di Bisceglie, al fine di sensibilizzare la popolazione su questa importante tematica, con il patrocinio morale del Comune di Bisceglie.

Il raduno è previsto alle ore 10.00 in Piazza Margherita, dove sarà allestito un punto informativo del Rotary in merito alle iniziative per l’eradicazione della polio, che resterà attivo per tutta la mattinata. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Sarà comunque possibile, durante la mattinata, lasciare liberamente un contributo volontario per il progetto End Polio Now presso il punto informativo allestito dal Rotary in Piazza Margherita. Si consiglia di scaricare il modulo d’iscrizione dal sito www.rotarybisceglie.it e di compilarlo in anticipo, al fine di velocizzare le procedure di registrazione.

All’arrivo, previsto sempre in Piazza Margherita, l’Associazione Pasticcerie Storiche offrirà a ciascun partecipante un sospiro, dolce tipico biscegliese.

ll Rotary è impegnato per l’eradicazione della polio da oltre 35 anni, durante i quali ha coinvolto altri partner nella Global Polio Eradication Initiative. L’obiettivo di liberare il mondo da questa malattia è più vicino che mai. I casi di polio si sono ridotti del 99,9% dall’avvio del primo progetto rotariano di vaccinazione nelle Filippine nel 1979. In questi anni il Rotary ha contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. Oggi restano dei focolai solo in Pakistan e Afghanistan, ma è essenziale continuare a lavorare per estinguerli e per mantenere liberi dalla polio gli altri Paesi. Se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno. Con soli dieci euro è possibile garantire la vaccinazione a quattro bambini.