Torna attivo varco ZTL di piazza Castello, tutte le limitazioni per i riti pasquali / DETTAGLI

A decorrere da lunedì 3 aprile, come previsto dalla Ordinanza Sindacale n. 189 del 5 ottobre 2022, sarà ripristinata l’operatività del varco elettronico di accesso alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico da Largo Castello. A seguito di tale modifica non è consentito l’accesso all’interno della ZTL del Centro Storico eccetto i veicoli autorizzati:

· da Piazza Margherita di Savoia dalle ore 18 alle 6;

· da Largo Castello dalle ore 18 alle ore 6;

· da via Trento dalle 20 alle 6.

Il Comandante della Polizia Locale di Bisceglie, Michele Dell’Olio, inoltre, ha stabilito limitazioni alla circolazione veicolare per lo svolgimento dei riti pasquali.

Sabato 1° Aprile per garantire l’ordinato svolgimento della Passio Christi è stato istituito il divieto di transito e sosta in Largo Castello, Piazza Margherita di Savoia e l’intera estensione di Piazza Vittorio Emanuele Il, dalle ore 16 alle 23. In caso di avverse condizioni meteorologiche, le limitazioni veicolari al transito ed alla sosta saranno differite a domenica 2 aprile.

In occasione delle tradizionali cerimonie religiose del Santissimo Salvatore, saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

· Domenica 2 Aprile, dalle ore 8 alle 11: divieto di transito e sosta per i veicoli in via Trieste e in via Trento, tratto da via Trieste fino a Rampa Carelli;

· Giovedì 6 Aprile, dalle ore 16 alle 24: divieto di transito e sosta per i veicoli in via Trieste e invia Trento, tratto da via Trieste fino a Rampa Carelli;

· Venerdì 7 Aprile, dalle ore 9 alle 24: divieto di transito e sosta per i veicoli in via Trieste e in via Trento, tratto da via Trieste fino a Rampa Carelli;

In occasione dell’Incontro del Venerdì Santo, 7 aprile, è stato istituito il divieto di transito e sosta in Piazza Vittorio Emanuele Il (Zona Calvario) Piazza San Francesco e vie limitrofe dalle ore 8 alle 11. In serata, invece, per consentire lo svolgimento della processione dei Santi Misteri sarà in vigore il divieto di transito e sosta in Piazza Vittorio Emanuele Il, Largo Caduti Corazzata Roma, Piazza San Francesco, Piazza Margherita di Savoia e vie limitrofe dalle ore 16 alle 24.