Successo per l’iniziativa di beneficenza “La Befana in Caritas”

Successo per l’iniziativa “La Befana in Caritas” che ha avuto luogo a Bisceglie lo scorso 8 gennaio. Tante le iniziative, unite da spirito solidale.

Oltre al cesto di libri donati dalla libreria “Prendi luna” ed ai giocattoli portati dalla Croce Rossa di Molfetta, c’erano tutti i giochi che sono stati “donati” dai Biscegliesi nel corso dell’anno. Andavano controllati, “sanati” (dal punto di vista igienico), separati per fasce d’età e per sesso, incartati e disposti in bell’ordine pronti per essere distribuiti. Ai giochi si è aggiunto un “dolce pensiero” rappresentato da cioccolatini e panettone.

“E tutto questo lavoro non è stato breve – fanno sapere gli organizzatori – purtroppo l’acuirsi della pandemia e la pioggia hanno reso meno festosa la distribuzione”.

Inviate dalle Caritas parrocchiali, sono giunte alla sede dei Cappuccini tante famiglie, ma i bimbi più piccoli sono rimasti a casa; in fila con i genitori si sono visti bambini dai sei anni in su. Per evitare affollamenti nel locale dell’emporio ecosolidale, dove erano stati disposti i doni, si entrava uno alla volta e le Befanine Angela e Andreina provvedevano a scegliere i doni adatti a quell’età.

“Gli occhi di tutti erano sorridenti sia per l’abbondanza dei doni ricevuti sia per i dolci: purtroppo la mascherina, ancora una volta – prosegue la nota – impediva di vedere le espressioni sorprese e felici dei bimbi presenti ma anche dei genitori”.

“Se tutto questo è stato possibile lo si deve alla generosità dei nostri concittadini ed alla sensibilità di Cetta e Mauro, titolari della libreria Prendi Luna, e dei volontari della Croce Rossa. Sembra riduttivo dire solo “Grazie”, ma anche questa è solidarietà – conclude la nota – si manifesta in tantissimi modi e ci fa sentire utili e vicini a chi ne ha bisogno”