Studentessa biscegliese del Liceo Da Vinci premiata al Certame Nazionale Carabellesiano

In occasione della sesta edizione del Certame Nazionale Carabellesiano, concorso nazionale sull’opera del filosofo molfettese Pantaleo Carabellese, la biscegliese Simona Di Molfetta si è aggiudicata il secondo posto.

L’alunna della 5A indirizzo scientifico del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie si è particolarmente distinta con la valutazione di 92/100.

Il Concorso, indetto dal Liceo Classico-Scientifico “Da Vinci-Einstein” di Molfetta in collaborazione con la Fondazione Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze, si è tenuto lo scorso 11 aprile, dopo una serie di incontri preparatori avvenuti con accademici di fama internazionale sul tema trattato. Gli studenti e le studentesse si sono cimentati in una prova scritta che prevedeva un’argomentazione critica sulle tesi espresse dal filosofo in qualità di traduttore ed interprete di Immanuel Kant.

L’affluenza di studenti e studentesse da diverse regioni italiane sembra attestare che l’interesse e l’attitudine a leggere e a discutere i classici di filosofia sono ancora vivi nelle scuole italiane e il successo della nostra alunna testimonia la cura e la preparazione con la quale la nostra comunità scolastica affronta lo studio di discipline umanistiche come la filosofia in un tempo in cui il mondo sembra andare in una direzione sempre più ipertecnologica e ipertecnica.