Stasera “Santa Margherita e Caldarroste”: “Un modo diverso di fruire dei beni culturali della città”

Questa sera, 13 novembre ore 20.30, spazio a “Santa Margherita e Caldarroste”, appuntamento a cura dell’Associazione 21. Una serata di festa tra musica, vino, caldarroste e cultura con la possibilità di visitare la Chiesa di Santa Margherita.

“Una nuova tappa del nostro progetto – dichiara Elisabetta Valente di Associazione 21 – avviato circa un anno fa insieme al FAI – Delegazione Barletta Andria Trani, un modo diverso di fruire dei beni culturali della città. Alcune ore di svago all’ombra di una Chiesa, un’eccellenza architettonica che è lì da oltre 800 anni. In questi mesi – continua – abbiamo raccontato a centinaia di persone la storia del Giudice Falco, di Riccardo, Mauro e Basilio, della famiglia dei Falconi, dei simboli e delle leggende che accompagnano la chiesa di Santa Margherita. E sono tante le iniziative in programma nelle prossime settimane, nuove visite guidate nel centro storico, concerti e spettacoli”.

L’accesso a “Santa Margherita e Caldarroste” è libero e gratuito con obbligo di Green Pass, come da normativa vigente. Previsto un contributo per le attività dell’Associazione per la degustazione di vino e castagne. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui propri canali social, all’indirizzo email info@21bisceglie.it e ai numeri 3402966475 e 3470127781.

La Chiesa di Santa Margherita è aperta al pubblico tutte le domeniche dalle ore 10 alle 13.