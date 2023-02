Spazio Civico: “L’amministrazione organizzi un incontro illustrativo del Pug”

“L’amministrazione organizzi un incontro illustrativo del Pug al fine di mettere realmente in grado i cittadini interessati di poter presentare delle osservazioni o proposte”. Questa la richiesta avanzata dal movimento civico Spazio Civico attraverso una nota stampa firmata dal portavoce Leonardo Di Molfetta.

L’iter di approvazione del PUG non è ancora terminato. Dopo la fase dell’adozione, infatti, è prevista una ‘finestra temporale’ di 60 giorni dalla pubblicazione (avvenuta il 1° febbraio) che permette a tutti i cittadini e alle associazioni di presentare proposte od osservazioni al fine di partecipare attivamente alla definizione del PUG.

“Siamo in un momento importantissimo per le sorti della Città e non agevolare la più ampia partecipazione della cittadinanza a quelle che saranno le scelte socio politico economiche che impatteranno sui prossimi 40 anni è un errore che non si deve commettere”, si legge nel comunicato stampa.

“Confidiamo affinché l’Amministrazione Comunale accolga questa richiesta e organizzi un incontro, anche in streaming, in tempi utili per mettere i cittadini di partecipare oggi alla definizione della città del domani”, conclude Di Molfetta.