Sinergie e collaborazione per il “sogno verde” del giardino al plesso Cosmai della Battisti-Ferraris

Una collaborazione importante per celebrare la Giornata Internazionale della Terra a Bisceglie nella mattinata di venerdì 22 aprile. Mattinata diversa dal solito per gli studenti del plesso Cosmai della scuola Battisti-Ferraris, comincia a prendere forma il giardino scolastico.

L’Azienda Agricola Bombini rappresenta dal titolare, imprenditore agricolo biscegliese, Mauro Bombini e da Giovanni Bombini, accoglie con piacere l’idea di offrire il proprio contributo e donare due alberi di olivo e tre alberi di fico, nella Giornata della Terra. I primi alberi piantumati nel “sogno verde” del giardino scolastico.

Preziosa l’iniziativa delle professoresse Margherita Ambrosini, Cecilia Verde, Isabella Fasciano, tra le altre, che hanno immaginato e dato vita a un momento importante e coinvolgente per gli studenti delle classi 3^Q, 3^D e 1^D.

Aver cura dell’ambiente quotidianamente nel tempo e acquisire sin da giovanissimi la consapevolezza della necessità di salvaguardare la natura, sono stati i temi che hanno animato la breve lezione all’aperto.

I ragazzi, con il supporto delle proprie professoresse e i preziosi consigli dei tecnici Mauro e Giovanni, sono stati i veri protagonisti della piantumazione di due alberi d’olivo di varietà Leccino e di tre alberi di fico di tre diverse varietà tipiche della nostra zona.

Oltre al coinvolgimento pratico degli studenti c’è stata una lezione didattica delle professoresse Ambrosini e Verde dedicata all’acqua come risorsa preziosa che non va assolutamente sprecata e uno spazio in cui Mauro e Giovanni Bombini hanno raccontato delle curiosità botaniche sulla varietà d’olivo Leccino e sulla propagazione degli alberi di fico.

Prima piantumazione che si inserisce nel progetto del Comune di Bisceglie, curato dall’assessore Gianni Naglieri, di realizzare un giardino per il plesso Cosmai e tutti i suoi studenti. Seguirà l’inaugurazione ufficiale del “sogno verde” del plesso Cosmai della scuola Battisti-Ferraris.