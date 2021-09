Sindaco Angarano ai giovani: “C’è solo un modo per tornare alla normalità: vacciniamoci”

“Ricordo a tutti che oggi, mercoledì 1° settembre, è la seconda delle due giornate organizzate dalla Asl Bt in cui gli studenti dai 12 ai 19 anni possono vaccinarsi a sportello presso il PalaCosmai, fino alle ore 13 in mattinata e dalle 15 alle 19 nel pomeriggio. Non occorre la prenotazione ma la presenza di entrambi i genitori o la delega con fotocopia del documento di identità del delegante. I moduli sono scaricabili dal Portale della Asl Bt al link https://cutt.ly/xWksiHT“, questo il messaggio pubblicato dal primo cittadino di Bisceglie, Angelantonio Angarano, per ricordare e sottolineare l’importanza della vaccinazione, soprattutto per i più giovani in vista della riapertura delle scuole.

“L’inizio della scuola è ormai vicino. Ragazzi, mi rivolgo direttamente a voi: ben sapete quanto l’anno scorso sia stata dura, costretti a stare a distanza e a fare lezione in videoconferenza”, scrive Angarano, “Facciamo in modo che quest’anno possa svolgersi più serenamente, in presenza e in sicurezza. C’è una sola possibilità, il vaccino. Cogliamo questa opportunità e torniamo a stare insieme in classe, che poi è l’essenza della scuola”.

“Il mio appello va anche a tutte le mamme e i papà: invitate i vostri ragazzi a non esitare e a vaccinarsi per il bene di tutti”, continua il sindaco, “Servirà a proteggerli e a combattere la variante Delta, che ha una diffusività maggiore proprio tra i giovani, come dimostra il drastico abbassamento dell’età media dei contagiati”.

Angelantonio Angarano ha anche comunicato il programma completo delle aperture generali del PalaCosmai per il mese di settembre:

– 7-8-10 settembre, dalle 9.00 alle 13.00;

– 14-15-17 settembre, ore 9-13.00;

– 21-22-23 settembre, dalle 9.00 alle 13.00;

– 28-29 settembre-1° ottobre, dalle 9.00 alle 13.00.

“Infine, un’altra informazione di servizio. In tanti mi state chiedendo cosa fare in caso di problemi ad ottenere il green pass. Per richiedere informazioni o segnalare problemi con il rilascio della certificazione verde Covid-19 si può scrivere a greenpass@aslbat.it fornendo i propri dati personali (nome, cognome data di nascita) e un recapito telefonico”, conclude Angarano.