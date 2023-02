Scuola “don Pierino Arcieri”, le mamme dei bimbi della sezione A: “Aula fredda e umida”

Giunge in redazione una segnalazione da parte di una mamma, in rappresentanza della sezione A del plesso “don Pierino Arcieri“, appartenente al primo circolo didattico “Edmondo De Amicis”, in cui si sottolineano reiterate e mai risolte criticità già segnalate agli uffici preposti del Comune di Bisceglie.

Integralmente pubblichiamo di seguito lasciando evidentemente aperto lo spazio a un confronto e a una eventuale risposta da parte di rappresentanti istituzionali cittadini.

“Vi scrivo questa lettera in qualità di rappresentante di classe, per segnalare la situazione della sezione A della scuola dell’infanzia Don Pierino Arcieri. Questa lettera è una richiesta di aiuto indirizzata al sindaco per aiutare i nostri bambini dato che la classe è fredda e umida: vi lascio pertanto immaginare come stanno affrontando questi giorni di gelo…. La Dirigente è stata sollecitata diverse volte negli anni: l’ultimo incontro è avvenuto proprio lo scorso 16 novembre, ma la risposta da parte degli uffici comunali è sempre stata la stessa: ‘Le verifiche tecniche riscontrano che non c’è nulla di anomalo e che gli elementi dei termosifoni bastano a coprire l’intera aula’. Così purtroppo non è dato che i bambini sono perennemente malati e la situazione risulta pericolosa soprattutto per i soggetti allergici. Questa segnalazione parte da noi mamme e papà dei bambini. Vogliamo che questa richiesta di aiuto arrivi al sindaco e che venga posta la giusta attenzione su una questione abbastanza seria: sono anni che lamentiamo sempre lo stesso problema, ma la soluzione dov’è? Grazie, per quanto si riuscirà a fare, da parte mia e di tutti i genitori della sezione A”.