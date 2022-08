Scomparsa Dottor Sinigaglia, il ricordo degli esponenti della comunità biscegliese

La scomparsa improvvisa del Dottor Andrea Sinigaglia, avvenuta qualche ora fa (leggi qui) ha profondamente scosso la comunità biscegliese.

Per primo a ricordare l’ex Primario dell’ospedale di Bisceglie è stato il Sindaco Angelantonio Angarano: “Siamo costernati e addolorati per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Dott. Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell’ospedale di Bisceglie negli ultimi anni prima del trasferimento ad Andria. Con il Dott. Sinigaglia c’è sempre stata collaborazione istituzionale, ancor di più durante la pandemia, quando il Vittorio Emanuele II, sotto la sua qualificata guida, malgrado le enormi difficoltà derivate dal dover affrontare un nemico sconosciuto e inaspettato, è stato saldo punto di riferimento per offrire cura e assistenza. Il nostro abbraccio e quello della Comunità alla famiglia, cui esprimiamo sentite condoglianze”.

“Oggi la nostra comunità perde un grande Uomo – dichiara Gianni Casella, Presidente del Consiglio Comunale di Bisceglie – la sua immensa umanità con altrettanta professionalità, competenza e serietà, lascia un vuoto incolmabile. Ho avuto l’onore di conoscerlo e con lo stesso onore porgo a tutta la sua famiglia le mie più sentite condoglianze”.

“Non ci sono abbastanza parole – afferma Sergio Silvestris – per dire grazie al dott. Andrea Sinigaglia. Con competenza e cuore, senza mai risparmiarsi, ha diretto le nostre strutture sanitarie nel delirio della pandemia. Ed è rimasto sempre in prima linea, impegnandosi personalmente per garantire cure e servizi. E quando mancava praticamente tutto – dalle mascherine, ai guanti, ai materiali per il funzionamento dei reparti ospedalieri – ha attivato le sue tante amicizie personali per reperire ciò che serviva ad evitare il collasso dell’Ospedale. Tutto nel silenzio, con discrezione e senza alcuna enfatizzazione. La stessa discrezione con cui si presentava in farmacia, mettendosi pazientemente in coda – pur avendo mille emergenze da gestire – e pretendendo di pagare ogni minimo farmaco da banco, pur avendo a disposizione un intero ospedale. Una educazione e una signorilità davvero rare! Tutti noi biscegliesi gli dobbiamo solo tanta gratitudine”.

Alessandro Delle Donne, già direttore generale della Asl BAT esprime il suo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Andrea Sinigaglia, “Piango la morte inattesa di un uomo onesto, grande lavorare, infaticabile medico sempre a servizio di pazienti e di colleghi. Della sua lunga esperienza professionale, ricca di sfide e successi, ho avuto l’onore di condividere gli anni difficili e complicati della pandemia da Covid-19. Anche in quei frangenti di emergenza, il direttore Sinigaglia non si è mai risparmiato, profondendo tutte le sue energie per dare la migliore assistenza possibile ai pazienti e la migliore guida possibile al personale che ha lavorato con lui, lavorando sempre con passione e gran cuore. Il suo grande cuore, oggi, però ’ha tradito’.

“Oggi, in questi giorni di festa per la nostra città, purtroppo un triste evento ha scosso me e l’intera comunità, avendo appreso la notizia della dipartita del caro amico dott. Andrea Senigallia, mio grande amico d’infanzia ma soprattutto grande professionista, umile sempre a disposizione del prossimo”. Sono le prime parole del consigliere regionale Francesco La Notte che prosegue, “Purtroppo la nostra città, i biscegliesi, la ASL e tutto il comparto medico perdono un ottimo professionista, ma soprattutto, la nostra comunità piange la scomparsa di un uomo un papà esemplare un marito unico insomma davvero una brava persona sempre al fianco degli ultimi dei bisognosi. Mi stringo vicino al dolore della famiglia per la scomparsa del caro amico Andrea”.

“Oggi è una giornata molto triste. Ho perso un amico caro, sincero e generoso. E Bisceglie ha perduto un Medico che sarà ricordato sempre come esempio probante di empatia, alta professionalità e abnegazione .Fa buon viaggio, Andrea! Che la terra ti sia lieve”, ha commentato sui social Vittorio Fata.