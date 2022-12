Rotaract organizza un concerto di beneficenza per Villa Giulia: ospite speciale Erica Mou

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, domenica 4 dicembre, “Una canzone per Villa Giulia“, il concerto di beneficenza organizzato dal Rotaract Club di Bisceglie in collaborazione con una serie di artisti locali. Obiettivo della serata sarà la raccolta di generi alimentari a favore di Villa Giulia, ormai storico centro socio-educativo che ha oggi a carico l’educazione di circa trenta minori. Ospite speciale della serata sarà la cantautrice Erica Mou.

L’iniziativa benefica, che partirà alle ore 18, vedrà la partecipazione di anche di diversi artisti locali – tutti giovanissimi – che hanno deciso di aderire alla raccolta fondi. La Five Shots Band, Èlia, Luca Mele e Giuseppe De Candia proporranno al pubblico cover e brani originali, per una serata all’insegna dell’intrattenimento, oltre che della solidarietà verso il prossimo. La conduzione dell’evento spetterà a Giuseppe Martiradonna.

Il concerto è gratuito e aperto a tutti, ma sarà richiesto agli spettatori di donare alcuni generi alimentari a lunga conservazione; i partecipanti potranno provvedere autonomamente alla donazione, ma sarà possibile anche acquistare in loco buste di generi a lunga scadenza. L’invito a donare è naturalmente esteso anche a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro partecipazione alla serata, e soprattutto anche alle aziende; in particolare, le attività commerciali che vogliano contribuire al successo della serata possono contattare la pagina Instagram di Rotaract (@rotaractbisceglie) per ulteriori dettagli.