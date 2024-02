Riprendono lavori a basolato centro storico, è il turno di via Giulio Frisari / DETTAGLI

Riprendono gli interventi di restauro del basolato del centro storico. Dopo aver completato via Tupputi, i lavori si sposteranno su via Giulio Frisari a partire da mercoledì 7 febbraio, che verrà chiusa al transito delle auto fino alla conclusione dei lavori.

Il traffico proveniente da via Cardinale Dell’Olio sarà invece deviato su via Tupputi con direzione obbligatoria fino a via Cristoforo Colombo. Nella giornata di mercoledì resteranno chiuse al traffico via Frisari, via Tupputi e via Cardinale Dell’Olio.

“Si tratta di lavori importantissimi per la nostra Città”, ha spiegato il Sindaco, Angelantonio Angarano. “Li avevamo programmati già in estate, sapendo che fossero estremamente necessari per migliorare la vivibilità del nostro Centro Storico. In alcuni punti, la pavimentazione era talmente sconnessa da risultare pericolosa per chi la percorreva. Ringrazio tutti i residenti e le attività commerciali del centro per la comprensione e la collaborazione dimostrata in questo periodo: la nostra Città vecchia sta cambiando volto e ci tocca avere un po’ di pazienza” ha concluso.