Rifiuti, Angarano: “Incivili dimostrano quanto vogliono bene a Bisceglie. Si devono vergognare!”

“Così alcuni incivili dimostrano quanto vogliono bene a Bisceglie. Si devono vergognare! Lo avevamo detto e lo stiamo facendo: tolleranza zero per chi deturpa la nostra Città senza rispetto per nessuno”. Lo dichiara il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano a margine di un video realizzato con il rilascio irregolare di rifiuti da parte di cittadini.

“Abbiamo disseminato fototrappole in tutto il territorio comunale e sono in corso anche ispezioni di agenti di Polizia Locale insieme a dipendenti dell’azienda che si occupa di igiene urbana. Sono già 88 i procedimenti di violazioni in corso – fa sapere il primo cittadino – di cui la maggioranza effettuate negli ultimi mesi e 35 già pagate”.

“Finché non impareremo tutti che Bisceglie è casa nostra e come tale va trattata, continueremo a martellare senza tregua. Chi pensa di poter abbandonare rifiuti in strada e restare impunito – conclude Angarano – è meglio che cambi idea”.

GUARDA VIDEO RIFIUTI