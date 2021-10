Regione Puglia, pronte 1 milione e 600 mila dosi di vaccino anti-influenzale

La Regione Puglia ha acquistato 1.600.000 dosi di vaccino antinfluenzale da distribuire.

L’offerta sarà garantita a partire dall’effettiva disponibilità da parte delle Asl, con priorità a operatori sanitari, per i quali in Puglia è disposto l’obbligo vaccinale; persone con patologie a rischio; persone con malattie croniche in carico alle Reti; persone ricoverate in ospedali o Residenza sanitaria assistenziale.

Le Asl potranno utilizzare anche gli Hub vaccinali già attrezzati per il vaccino Covid e tutte le reti vaccinali attivate.

Per le persone non deambulanti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta garantiranno la vaccinazione a domicilio.

Approfondimenti su Press Regione.