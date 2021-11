Regione Puglia, contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 28 ottobre 2021, l’atto della dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 128 del 25/10/2021, attinente l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici”.

L’Avviso è diretto all’acquisizione di proposte progettuali da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi di secondo grado, come previsto dall’Art.53 della Legge di Bilancio regionale 2019, finalizzate ad assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di abbandono scolastico e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio.

Chi può presentare domanda

Le proposte progettuali possono essere presentate dagli Istituti scolastici secondari di 2° grado statali e paritari con sede in Puglia, in collaborazione con le associazioni studentesche formalmente costituite o gruppi informali di studenti iscritti e frequentanti le istituzioni stesse la cui progettualità sia prevista nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto. Ciascun Istituto scolastico secondario di 2° grado potrà candidare una sola proposta progettuale.

Durata del progetto e contributo

Il progetto dovrà prevedere una durata di almeno 1 anno scolastico e la sua durata non potrà superare i 2 anni scolastici. Ad ogni progetto potrà essere assegnato un contributo massimo di € 10.000,00.

I progetti dovranno rispondere ai seguenti obiettivi:

aumentare l’attrattività degli spazi scolastici;

contrastare la dispersione scolastica, favorendo azioni di recupero delle competenze chiave degli studenti, di base e trasversali, nonché di inclusione sociale e di promozione di forme innovative di apprendimento;

promuovere le pari opportunità di genere, culturali e religiose;

incentivare processi di collaborazione fra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale di riferimento, con le sue risorse culturali, economiche, sociali e istituzionali, ed essere finalizzati anche a favorire la transizione tra la scuola e il lavoro;

sostenere la creatività degli studenti nelle nuove tecnologie, nell’arte, nella cultura, nella musica e nelle nuove forme di comunicazione;

promuovere gli istituti scolastici come luoghi di socializzazione e di crescita culturale, al servizio delle comunità.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le proposte progettuali dovranno essere redatte secondo il format in calce all’Avviso (Format progetto), trasmesse dall’Istituzione Scolastica a mezzo PEC all’indirizzo servizio.scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it e avere come oggetto “CANDIDATURA PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI II Edizione” seguita dal codice meccanografico dell’istituzione scolastica (es. CANDIDATURA PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI – BAIS000000).

Le stesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 del 15 novembre 2021.