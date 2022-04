Race for The Cure 2022, si avvicina la tappa di Bari / INFO e ISCRIZIONE

È cominciata da qualche settimana la fase relativa alle iscrizioni in vista della Race for The Cure 2022 in programma in piazza Prefettura a Bari il 13, il 14 e il 15 maggio.

Con una donazione minima di 13 euro sarà possibile iscriversi e ricevere il kit (maglia e sacca) mentre con una donazione minima di 20 euro sarà possibile ricevere il kit (maglia e sacca) a casa.

La novità dell’edizione 2022 è la partecipazione attiva di tutti i punti Decathlon di Puglia (Bari, Casamassima, Molfetta, Taranto, Brindisi, Surbo, Cavallino): è possibile donare direttamente alle casse.

L’elenco di tutti i punti attivi per l’iscrizione sarà pubblicato sul sito (clicca qui). E’ possibile iscriversi alla Race For The Cure come singoli o come squadra.