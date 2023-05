Raccolta firme per proposta di referendum “Ripudia la guerra” / DOVE FIRMARE

Presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie è possibile aderire alla raccolta firme per la seguente proposta di referendum abrogativo “Ripudia la guerra”: «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185, rubricata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e successive modificazioni (che prevede: “6. L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle camere”) limitatamente alle parole “o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”?»

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 16.03.2023.

E’ possibile firmare la proposta di referendum entro e non oltre il 17 luglio 2023.

I cittadini interessati possono recarsi, con un documento di riconoscimento in corso di validità, presso l’Ufficio Elettorale in Via prof. Mauro Terlizzi, n. 20 nei seguenti orari:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 12,00;

MARTEDÌ e GIOVEDÌ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,30.