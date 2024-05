Professione solenne per due sorelle di Santa Chiara del monastero di San Luigi

La Madre e le Sorelle del Monastero San Luigi di Bisceglie annunciano la professione solenne di suor Maria Maddalena Mancino e di suor Maria Chiara Schiavone nell’Ordine delle Sorelle Povere di Santa Chiara.

La celebrazione ecauristica sarà presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo e si terrà presso la Concattedrale S. Pietro di Bisceglie, venerdì 31 maggio alle ore 16.30, festa della Visitazione della B.V. Maria.

Per chi non potesse essere presente, può collegarsi L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook Basilica Concattedrale S. Pietro Bisceglie.

In preparazione all’evento si terrà una veglia di preghiera vocazionale presieduta da don Davide Abascià, presso la Chiesa del Monastero S. Luigi giovedì 30 maggio alle ore 20.