Prime, seconde e terze dosi nella Bat: ecco le percentuali di ricezione del vaccino

Alte le percentuali dei vaccinati nella Bat, soprattutto nella fascia anagrafica over 50. Questa, in sintesi, la fotografia che l’Asl Bat scatta alle 12 di quest’oggi, giovedì 20 gennaio.

Nei dieci comuni della sesta provincia pugliese gli ultranovantenni raggiungono la totalità per quanto riguarda prima e seconda dose, l’80% per la terza. Analoga fotografia per gli over 80 della Bat.

Gli abitanti dai 70 ai 79 anni hanno per il 97% ricevuto la seconda dose, al 75% la terza, mentre tra i 60-69enni le percentuali sono del 99% per la prima dose, del 94% per la seconda, il 67% per la terza.

Il 95% della fascia 50-59 anni ha ricevuto la prima dose del vaccino, l’89% la seconda, il 54% la terza. Tra i 40 e i 49 anni le percentuali sono dell’85% (per la ricezione della prima dose), dell’80% (seconda) e del 40% per la terza.

Hanno ricevuto la prima dose del siero l’84% dei 30-39enni, la seconda dose mostra la percentuale del 78% e il 34% la terza. I ventenni (20-29) hanno ricevuto la prima dose per l’85%, la seconda per il 79% e la terza per il 28%.

Dai 12 ai 19 anni le percentuali sono dell’86% per la ricezione della prima dose, del 77% per la seconda e del 14% per la terza.

In media il 91% degli abitanti della Bat ha ricevuto la prima dose, l’86% la seconda e il 47% la terza.