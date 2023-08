Premio “don Pierino Arcieri”, al via le segnalazioni di “buoni samaritani di oggi”

E’ giunto alla terza edizione il Premio intitolato alla memoria di “don Pierino Arcieri”. Il riconoscimento, ideato da Epass e associazione “Don Pierino Arcieri, servo per amore”, viene consegnato come merito ai “buoni samaritani di oggi”, a chi si spende per il sociale tramite azioni di generosità, attenzione agli altri, volontariato, carità e giustizia sociale a Bisceglie.

Cittadini, associazioni e istituzioni possono segnalare fino al 10 settembre persone che si sono distinte per atti e gesti meravigliosi. Le segnalazioni devono essere inviate all’indirizzo mail premiodonpierino@epassbisceglie.it oppure per posta a Epass OdV – piazza C.A. Dalla Chiesa n. 12, Bisceglie.

Le segnalazioni dovranno contenere sia i dati di chi la effettua sia le generalità della persona ritenuta meritevole del premio. “Chi invierà le proposte – spiegano gli organizzatori del Premio – dovrà fornire più indicazioni possibili per verificare gli episodi segnalati e, soprattutto, non rivelare la cosa all’interessato, così da mantenere il riserbo. Lo ricordiamo ogni anno: non si tratta di un concorso nel quale vince chi riceve più segnalazioni. Chiediamo semplicemente a chi vorrà farlo di indicare alla commissione del Premio nomi di persone meritevoli”.

Nelle prossime settimane Epass e Associazione don Pierino Arcieri comunicheranno la data della serata di consegna del Premio, fissata come sempre intorno all’ultima settimana di settembre (il 25 ricorre l’anniversario di sacerdozio di don Pierino”.

Articolo a cura di Simone Cesare Mastrodonato